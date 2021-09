Pozzomaggiore: fuoco a ridosso della circonvallazione

Sul posto i vigili del fuoco, protezione civile , barracelli e carabinieri. Anche in questo caso come avvenuto recentemente nello stesso territorio, sembrerebbe che l'incendio sia dovuto alla bruciatura delle stoppie da parte di un pastore al quale sarebbe sfuggito il controllo del fuoco. L'l’incendio è stato domando in tarda serata.

Un nuovo incendio è divampato nella tarda serata di mercoledì 22 settembre in prossimità della strada che va dalla circonvallazione di Pozzomaggiore verso Padria, vicino ad un deposito di Pullman.