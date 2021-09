Fuoco a Predda Niedda: in fiamme un capannone di materiale elettrico





Un deposito di materiali elettrici situato all'interno di un capannone, a breve distanza dal centro di grande distribuzione dell'Eurospin, è andato a fuoco per cause ancora non accertate. Dalle prime indicazioni potrebbe essersi verificato un corto circuito. L'intera zona industriale è interessata da una coltre di fumo che è possibile vedere anche da diverse parti della città, soprattutto nelle zone alte.





L'opera di spegnimento è ancora in corso, l'obiettivo è quello di evitare che la fiamme possano propagarsi ad altri capannoni adiacenti. A supporto dei Vigili del Fuoco stanno operando sul posto anche polizia, carabinieri, uomini e mezzi della Protezione civile e della Compagnia Barracellare.

Uomini e mezzi della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari sono impegnati da qualche ora nello spegnimento di un vasto incendio che si è verificato nella zona industriale di Predda Niedda.