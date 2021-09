Passano i Carabinieri e i ladri scappano: sventato furto alla Eurospin

Un ulteriore controllo ha consentito ai militari di scoprire che in uno dei due autocarri si trovava un grosso cavo di acciaio che presumibilmente doveva servire per agganciare qualcosa da portare via. E che si trattasse di una operazione della delinquenza locale finalizzata al furto si è avuta conferma successivamente dopo il controllo della banca dati dei due mezzi individuati sul piazzale. Entrambi erano stati rubati nei giorni precedenti a Quartu e a Elmas. E' quindi possibile che i due malviventi in fuga nelle campagne avessero intenzione di introdursi nel supermercato e, presumibilmente, agganciare con il cavo traino la cassaforte ed effettuare il colpo. Il solo passaggio della pattuglia dei Carabinieri è stato sufficiente a scongiurare il furto.

Se dovesse servire una ulteriore conferma sulla utilità del pattugliamento notturno del territorio da parte delle forze dell'ordine, quanto è avvenuto la notte scorsa a Decimomannu rappresenta la prova provata. Una pattuglia di Carabinieri era impegnata nel normale giro di controllo che prevede il transito soprattutto nelle zone interessate dalla presenza di attività commerciali. Transitando vicino al supermercato della Eurospin i militari hanno notato due furgoni parcheggiati a breve distanza dall'esercizio ma soprattutto si sono accorti di due persone che si allontanavano di corsa nella vicina campagna scomparendo tra la vegetazione.