Riflettori internazionali su Alghero: arriva Carles Puidgemont - Per la 33a edizione dell'Aplec

E' evidente che oltre alle istituzioni locali e territoriali ci saranno presenze istituzionali anche regionali, si parla di due assessori, ma anche se la "diplomazia" del Capo di Sotto appare piuttosto reticente, è possibile anche ad Alghero arrivi anche il presidente della Regione Christian Solinas. L'occasione è infatti troppo rilevante, soprattutto nel suo intimo significato politico: può il simbolo della Catalogna esule per la sua voglia di indipendentismo non essere accolto dal presidente sardista, il partito per eccellenza che nasce proprio sulla spinta dell'indipendentismo? Puidgemont nella sua visita di 3 giorni in Sardegna andrà anche a Oristano: all' Hospitalis Sancti Antoni per la Corona de Logu, luogo che ospita abitualmente l'assemblea degli amministratori locali indipendentisti.

La grande manifestazione dell'Adifolk , evento internazionale della cultura e delle tradizioni catalane, in programma dal 24 al 26 di settembre, rischia di diventare anche un fatto politico di estremo interesse per la presenza ad Alghero di Carles Puidgemont, l'ex presidente della Catalogna in esilio per evitare l'arresto in Spagna dopo aver proclamato l'indipendenza della Catalogna, attualmente deputato europeo. Fatti che risalgono al 2017. Ma Puidgemont non sarà solo, è infatti annunciata la presenza di della presidente del Parlamento Catalano, Laura Borràs, della Consillera d'd'Acció Exterior ("ministro degli esteri" ) de la Generalitat de Catalunya, Victòria Alsina, del President de la Diputació de Girona, del Diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, sindaci e assessori di diversi comuni catalani.