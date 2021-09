Due giorni di formazione per discutere del ruolo di dashboard e data driven

Al termine di queste due giornate, i partecipanti realizzeranno un prototipo di dashboard con l’obiettivo di misurare, attraverso una serie di indicatori, non solo il livello di digitalizzazione della nostra regione ma anche lo stato di benessere dei dipendenti, in relazione al processo di cambiamento funzionale e conseguente alla transizione al digitale. A tal proposito, la Regione Sardegna lavora allo studio di un modello di dashboard che consenta il monitoraggio, in tempo reale, della digital transformation nelle organizzazioni pubbliche”. “La formazione – prosegue l’assessore – di chi opera nel settore informatico della PA è un aspetto fondamentale per garantire un’efficiente amministrazione e prevenire eventuali attacchi.

A Sa Manifattura di Cagliari il 21 e 22 di settembre riprende il workshop “Building Highly Innovative Team”, organizzato dalla Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT. Il corso, giunto al suo terzo appuntamento, ha l’obiettivo di formare le figure che operano all’interno dell’Amministrazione Regionale in riferimento al processo di transizione digitale, coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica 2020-2022 predisposto da AgID. L’assessore degli Affari generali, Personale e Riforma Valeria Satta ha aperto le due giornate di formazione: “Il workshop vuole essere un modo innovativo per ampliare le conoscenze dei nostri dipendenti e fornire loro ulteriori skills funzionali al processo di transizione digitale all’interno della Pubblica Amministrazione.