Cronaca Giovane thiesino, già ai domiciliari, trovato in possesso di droga: arrestato e trasferito a Bancali

Era già agli arresti domiciliari per una precedente condanna per traffico di droga e detenzione abusiva di armi e per questa ragione veniva tenuto sotto stretta sorveglianza da parte dei Carabinieri ei Thiesi e Bonorva. La notte scorsa i militari hanno eseguito una improvvisa perquisizione nell'abitazione del giovane thiesino , del quale non sono state rese note le generalità, raggiunto dal provvedimento restrittivo rinvenendo 200 grammi di cocaina, 30 di marijuana e 1.200 euro in contanti in biglietti di piccolo taglio. Veniva quindi nuovamente arrestato ma stavolta il suo domicilio saranno le carcere di Bancali a Sassari dove è già stato trasferito.