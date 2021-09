Tissi: risorse per la scuola dell'infanzia

“L’obiettivo di questo intervento- continua Budroni- è quello di riordinare gli edifici scolastici del Comune di Tissi, andando a riprogettare gli spazi di una scuola sempre più inclusiva. Particolare importanza è stata data allo spazio mensa/refettorio per soddisfare l'esigenza di almeno 8 classi che usufruiranno del servizio entro il prossimo biennio. Il sindaco Budroni ha sottolineato come l’azione amministrativa abbia posto sempre la scuola al centro delle scelte programmatiche essendo il presupposto fondamentale di questa amministrazione rafforzando i servizi a favore degli alunni e delle loro famiglie. L’azione dell’Amministrazione prosegue quindi sulla scia degli interventi portati a termine ed intrapresi nel corso degli ultimi anni dando un volto nuovo al paese, sicuramente più curato, ordinato e moderno, ma soprattutto più fruibile da tutti. “ Questa è la strada giusta- ha concluso il sindaco-. L’attenzione e l’impegno passano sempre per i risultati raggiunti e i finanziamenti portati a casa. L’amministrazione continua a lavorare alacremente per restituire ai tissesi un paese moderno e al passo coi tempi”. I lavori della scuola dell’infanzia partiranno a conclusione dell'attuale anno scolastico.

Un finanziamento pubblico dallo Stato-Regione di 115 mila euro per la scuola. A Tissi è la volta della Scuola dell’Infanzia ad essere interessata da un importante rinnovamento. Grazie ad una richiesta avanzata dalla giunta comunale la Regione Sardegna ha finanziato un progetto pari a 115.000 euro. L’iter per l’ottenimento della somma è stato avviato dall’Amministrazione comunale due anni fa. Il progetto interessa i lavori di ampliamento della mensa della scuola e varie sistemazioni come la copertura e la facciata dell';edificio. La volontà è concludere le opere con l'ampliamento della parte mensa esistente non più sufficiente per il numero di alunni, oltre quella di valorizzare l'edificio scolastico nel suo insieme, eliminando le criticità presenti, così da ottenere la massima fruibilità dei luoghi. “Con tale intervento- spiega il sindaco Budroni- si vuole provvedere all’ esigenza di gestire un numero di classi potenzialmente in crescita, sia della scuola dell’infanzia che tutte le classi della primaria che con l'avvento del tempo pieno usufruiranno del servizio mensa da quì a due anni”. In merito al restyling, sarà marcata la cura per le soluzioni architettoniche che risulteranno idonee ad una maggiore valorizzazione dei luoghi e che si contestualizzeranno al meglio con la struttura presente.