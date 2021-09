Cronaca Fuori strada con l'auto: muore una ragazza

Una giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto subito dopo l'alba di stamane sulla circonvallazione di Lanusei. Per cause in corso di accertamento l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada ribaltandosi più volte. Quando sono arrivati i medici del 118 la giovane era ormai priva di vita. Con lei viaggiava un'altra donna che è ora ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Lanusei. Hanno operato sul posto i Vigili del Fuoco, e i Carabinieri.