Da venerdì i "compagni" magistrati in congresso a Cagliari

È il capoluogo sardo che ospiterà il 3° Congresso del cartello delle toghe progressiste. I magistrati di Area Democratica per la Giustizia si sono dati appuntamento in Sardegna per il weekend del 24, 25 e 26 settembre

Molti i temi all’ordine del giorno. La riflessione non può che partire dai complicati mesi vissuti dopo lo scandalo dell’Hotel Champagne e l’allontanamento dalla magistratura dell’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara.

“Magistratura tra realtà e finzione. La forza del pensiero critico” è il titolo scelto per il Congresso Nazionale dell’Associazione. “Da due anni a questa parte – spiegano i magistrati di AreaDg - narrazioni a tratti funzionali alle strategie comunicative di alcuni hanno alterato, in una babele di voci, la rappresentazione dei problemi della giustizia e della magistratura. Per interrompere questa spirale distruttiva e comprendere gli eventi nella loro reale complessità è necessario l’esercizio del pensiero critico in un percorso che, dopo aver analizzato gli errori commessi e compreso le dinamiche devianti, individui iniziative utili ed efficaci a contrastarle confrontandosi con le proposte di riforma in atto. L’obiettivo è quello di recuperare il senso della funzione giudiziaria, dell’etica che deve necessariamente sostenerla e, con essa, la fiducia collettiva”.

Alla tre giorni di Cagliari parteciperanno, tra gli altri: il vicepresidente del Csm, David Ermini; il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia; Anna Rossomando, vicepresidente del Senato; la responsabile Giustizia della Lega, Giulia Bongiorno; il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

E ancora Giovanni Salvi, procuratore generale presso la Corte di cassazione; Pietro Curzio, primo presidente della Corte di Cassazione.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dei lavori sul sito di Radio Radicale.

L'obiettivo del congresso, come segnalano i magistrati di Area Democratica per la Giustizia è : "Fare uso del pensiero critico per ragionare sulla crisi della magistratura e della sua immagine, sulla rappresentazione che ne viene data e sulle azioni che devono essere realizzate per porvi rimedio ".