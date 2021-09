Cronaca Bravata notturna ? Alghero: furto all'Anturium - Auto contro la vetrata Indagano i Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Alghero stanno visionando le telecamere di sorveglianza per risalire agli autori del furto che durante la notte tra sabato e domenica è stato commesso nel negozio di fiori Anturium sulla via Don Minzoni alla Pietraia, peraltro a qualche centinaio di metri proprio dalla Caserma dell'Arma. Dalle immagini infatti potranno emergere preziose indicazioni per gli inquirenti, sull'auto e sugli stessi malviventi. L'inventario della merce rubata è ancora in corso mentre sono indubbiamente consistenti i danni alla vetrata di ingresso. Notizia in aggiornamento.