Cronaca La Guardia Costiera recupera 9 migranti su un barchino alla deriva

Nel pomeriggio di oggi 18 settembre la Sala Operativa della Guardia Costiera di Cagliari riceveva segnalazione di un barchino con migranti a bordo a circa 24 miglia a Sud di Capo Sperone “Isola di Sant’Antioco. Immediatamente dirottava in zona di rendez-vous la Motovedetta CP 320. Quest’ultima intercettava l’unità segnalata con motore in avaria e galleggiabilità compromessa ed effettuava il trasbordo di nove migranti, di cui due donne e un minore, tutti in buono stato di salute, di nazionalità presunta algerina e libica. Successivamente la Motovedetta dirigeva al porto di Sant’Antioco e affidava i 9 migranti al personale della Polizia di Stato per il successivo trasferimento presso il centro di prima accoglienza di Monastir.