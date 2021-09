La ZES in Sardegna: interrogazione in Senato

Nell'ultima seduta del Senato , il Senatore nuorese Emiliano Fenu (M5S) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta ai Ministri competenti per sollecitare l’istituzione della Zona Economia Speciale in Sardegna, ovvero una zona dotata di una legislazione economica di vantaggio rispetto alla legislazione ordinaria.



“Le opportunità di sviluppo economico che possono derivare dall'istituzione della ZES nella nostra isola – afferma il Senatore Fenu - sono di grande rilevanza per il territorio, in virtù dei numerosi benefici fiscali e delle misure di semplificazione previsti dalla normativa vigente, che possono rappresentare un volano per attrarre investimenti, importanti anche in termini occupazionali”. “Vista la condizione di insularità, la ZES Sardegna – continua il Senatore - è stata pensata a suo tempo come una rete portuale distribuita su tutto il perimetro costiero, integrata con le zone franche doganali intercluse già zonizzate, che comprendono i porti di Cagliari, Portovesme, Oristano, Porto Torres, Olbia e Arbatax. È dunque necessario e urgente – continua Fenu - agevolare la ripartenza del terminal container internazionale dell'isola per garantire la continuità territoriale delle merci e superare il gap dell'insularità.”