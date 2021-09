Cronaca Trasporti marittimi: via libera alla Cagliari - Arbatax

Soddisfazione per l’affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture della tratta Cagliari – Arbatax – Civitavecchia è stata espressa dall’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde. “L’assegnazione, anche se in regime temporaneo per sei mesi in attesa del bando per l’affidamento quinquennale, costituisce una preziosa boccata d’ossigeno per territori del cagliaritano e dell’Ogliastra e scongiura il rischio di un inaccettabile isolamento, per i passeggeri e le merci”.