Cronaca Dodici incendi: a Pabillonis gli elicotteri

Nella giornata del 17 di settembre su un totale di12 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnala 1 incendio, per la soppressione del quale il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei. Di seguito il bollettino diffuso dal corpo di vigilanza ambientale. Incendio in agro del Comune di Pabillonis località “Ente Riforma del Flumnendosa”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di MARGANAI. Sta inoltre intervenendo una squadra di volontari dell'associazione di Guspini-Gentilis e una squadra dei Carabinieri di Villacidro per regolamentare la viabilità. L’incendio sta interessando un eucalipteto.