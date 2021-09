Cronaca Sorso: nuove risorse per la riqualificazione de “La Piramide”

Risorse che arrivano al Comune di Sorso attraverso il Bando Sport e Periferie 2020. La commissione ha infatti premiato con un finanziamento pari a 350.000 euro il progetto presentato dall’Esecutivo guidato dal sindaco Fabrizio Demelas, che per il rifacimento del campo da gioco in erba sintetica e la messa in sicurezza e ristrutturazione della sezione spalti e spogliatoi ora potrà contare complessivamente su un ammontare di risorse pari 1.050.000 euro. “Con queste ulteriori risorse che arrivano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ancora una volta premiano il lavoro dell’Amministrazione Comunale - ricordo che solo nel 2021 superano i tre milioni e mezzo di euro i trasferimenti dallo Stato per opere pubbliche ottenuti dal nostro Comune attraverso la partecipazione a Bandi - avremo a disposizione nuovi fondi per implementare il progetto già in corso, potendo così intervenire anche su altre porzioni dell’impianto sportivo “La Piramide” che necessità interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria non più rimandabili. Sarà realizzato già a partire dai prossimi mesi il nuovo campo da gioco in erba sintetica e saranno ristrutturati spalti e spogliatoi - afferma il sindaco Fabrizio Demelas. In questo modo potremo destinare l’intero finanziamento di cui siamo beneficiari in seno alla Rete Metropolitana, ulteriori 1.300.000 euro, al rifacimento della pista di atletica e alla realizzazione nuovi di spazi e strutture sportive polivalenti”. In definitiva, le risorse che saranno destinate a "La Piramide” ammontano ora a 2.350.000 euro.