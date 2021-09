Cronaca Capoterra: Beniamino Garau, candidato sindaco della coalizione del centrodestra, civico e sardista

Si presenta alle elezioni del 10 e 11 ottobre 2021à con un obiettivo: progettare una nuova città riscoprendo l’identità capoterrese. “Come prima cosa ci prefiggiamo l’obiettivo di istituire una delega assessoriale per la coesione territoriale e l’istituzione di un ufficio di supporto per il reperimento di fondi regionali ed europei che garantiranno la possibilità di interventi robusti dal punto di vista infrastrutturale” afferma il candidato Sindaco Garau, ma non solo. “Altro passaggio importante sono i tributi: non più una riscossione affidata ad esterni ma affidato agli uffici comunali competenti con il conseguente riassorbimento del personale (la città di Capoterra ha in vigore ancora un regolamento datato!). Inoltre abbiamo intenzione di rimodulare le tasse sui rifiuti poichè riteniamo che sia corretto e giusto che una famiglia debba pagare in base ai consumi reali e in base alle superfici reali realmente utilizzate e perciò uno dei nostri primi impegni sarà quello di adottare un nuovo regolamento sui tributi equo e giusto. Vogliamo costruire una Capoterra turistica, che non sia più meta di passaggio tra Cagliari e Pula, ma meta attrattiva realizzando un polo turistico sul litorale. Ma non solo un polo turistico, abbiamo in cantiere la realizzazione di un’arena grandi eventi nella piazza Liori per poter ospitare artisti di livello nazionale e internazionale e garantire occupazione e sbocchi economici al nostro territorio. Un altro tema che si sta a cuore è il benessere animale. È surreale che una cittadina grande come la nostra abbia così poco interesse verso i nostri amici a quattro zampe: abbiamo intenzione di realizzare un Canile Comunale e per farlo abbiamo già individuato l'aria tra le zone S dell'attuale PUC.” Garau tratta altri temi nel proprio programma e cosi continua: ”siamo convinti che il rilancio della nostra Capoterra debba avvenire anche per mezzo dello sport: abbiamo diverse realtà come il rugby e le varie associazioni sportive e i nostri impianti non sono all’altezza di queste grandi e promettenti realtà. Non basta installare un manto erboso per il rilancio dello sport in città, ma bisogna investire efficacemente sulle associazioni e sulle peculiarità del nostro territorio. Investiamo sul mare e sul vento per ospitare eventi internazionali di Vela kitesurf ma anche la montagna con trekking percorsi per i bikers e cosi abbiamo intenzione di creare una pista di atletica. Il nostro impegno sarà quello di garantire l'accesso allo sport a tutti i giovani attraverso contributi comunali affinché tutti possano usufruire di un loro diritto: ogni euro speso sullo sport permette di risparmiare sette euro sul sistema sanitario nazionale. Saremo attenti a mettere in atto politiche giovanili con una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, con progetti a livello scolastico che permettano di riscoprire l'identità locale anche a livello culturale con la riqualificazione e riscoperta delle nostre radici e della nostra identità.”Infine conclude con un appello alla realizzazione di un registro tumori "viviamo tra due aree industriali, molte delle nostre zone agricole si trovano a ridosso dell'ex Syndial ecco perchè serve una nuova procedura di caraterizzazione ambientale"