Olmedo: un drone vedetta per la Protezione Civile

L'apparecchio Parrot Anafi Thermal è stato acquistato grazie al contributo Regionale del bando 2020 ed è dotato di 2 camere, una camera 4k e una camera termica per rilevare fonti di calore,

Il suo scopo principale sarà quello di fare prevenzione antincendio utilizzandolo come vedetta e principalmente per rilevare i focolai che potrebbero dare origine ad un incendio.

Inoltre verrà utilizzato durante la bonifica per rilevare eventuali riaccensioni dell'incendio e garantendo così una visuale dall'alto per individuare le vie di fuga tenendo in sicurezza gli operatori a terra.

La Protezione Civile Olmedo è la prima associazione sul territorio regionale ad aver sviluppato il primo progetto pilota per l'uso di questa tecnologia per l'antincendio boschivo.

Il Drone sarà utilizzato da personale adeguatamente formato e il suo uso può essere vario, dalla ricerca dispersi al rischio idrogeologico, procedure sulle quali gli operatori si stanno specializzando.(p.t.)