Cronaca A passeggio per spacciare: arrestato un 25enne e denunciata la moglie

I Carabinieri della compagnia di Tempio e quelli della stazione di Aggius hanno arrestato un 25enne di Tempio, denunciato la moglie in stato di libertà e segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga un loro amico. In occasione di un normale controllo , mentre si trovavano nell'auto dell'arrestato, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e marijuana. La successiva perquisizione nell'abitazione del 25enne consentiva di sequestrare ancora 99 grammi di marijuana, 32 di cocaina , 38 di haschisc, un bilancino di precisione , materiale vario per il confezionamento delle dosi,e quasi 3 mila 500 euro in contanti e in biglietti di piccolo taglio che secondo i militari provenivano dallo spaccio di sostanze stupefacenti.