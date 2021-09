Nuoro: sabato la sintesi su "Abitare Connessioni"

A poco più di un mese dalla fine del festival dei borghi - vincitore dell’avviso pubblico ‘Borghi in Festival’, promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura -, sabato 18 settembre a Nuoro, a Casa Manconi, in via Michelangelo Buonarroti 19, alle 10.30, verranno illustrati i numeri e i risultati della settimana che ha visto protagoniste le Comunità di Orani, Orgosolo, Mamoiada e Ottana.

Saranno presenti, con gli amministratori dei Comuni e gli organizzatori di Sardarch, le associazioni che hanno contribuito alla riuscita del festival.