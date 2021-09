Alghero: sabato pentole a bordo per il "Cooking Cup" di San Michele - Velisti ai fornelli

Si tratta di una vera e propria manifestazione velica alla quale si unisce l’arte culinaria degli equipaggi partecipanti che saranno chiamati a preparare una ricetta a scelta tra un antipasto, un primo, un secondo, dolce o piatto unico.

L’evento è inserito all’interno delle manifestazioni in programma ad Alghero per la festa di Sant Miquel, patrono della città, e va ad arricchire il calendario di appuntamenti del mese di Settembre che si dimostra accattivante con le varie manifestazione programmate.





Tornando alla “Cooking Cup”, si gareggerà su una distanza di dieci miglia e durante la veleggiata i concorrenti dovranno pensare a regatare e cucinare al meglio. Sarà infatti una giuria d’eccezione a valutare i vari piatti e a decretare il vincitore, in questo senso è stata chiusa una collaborazione con l’istituto Alberghiero Lussu di Alghero. Il programma prevede il breafing dei partecipanti alle 12.00 del 19 Settembre. Il via della competizione scatterà alle 13.30 e si svolgerà su un percorso costiero per una distanza che andrà dalle 6 alle 10 miglia.





Le iscrizioni (gratuite) dovranno pervenire alla segreteria dello Yacht Club entro Sabato 18 settembre ore 12.00, si chiuderanno al raggiungimento delle 30 imbarcazioni a vela. Nel pomeriggio, intorno alle 16.00, sarà la sede dello Yacht Club Alghero ad accogliere giuria, equipaggi e piatti per la designazione del vincitore. Seguiranno le premiazioni.

Le iscrizioni saranno gratuite e dovranno pervenire entro e non oltre le 12.00 del 18 Settembre alla Segreteria dello Yach Club.





Sarà una giornata dove, oltre all’augurio di “Buon Vento” si aggiungerà quello del “Buon Appetito”!

Per tutte le informazioni si possono contattare i numeri 079 952074 oppure il 331 23532788 o scrivere una mail all’indirizzo yachtclubalghero@tiscali.it