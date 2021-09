Alghero: sbaglia marcia e finisce contro la vetrina di un bar

Ma in quel momento, erano le 19,30 di oggi mercoledì 15 settembre, è successo qualcosa di imprevedibile, la signora anziché innescare la retromarcia per uscire dal parcheggio e prendere la via di casa, mette la prima e accelera, l'auto schizza in avanti e finisce contro la vetrina di un bar, l'Hollywood, adiacente il supermercato e all'angolo della via Azuni.





Comprensibile la sorpresa del proprietario del bar e il rammarico della stessa signora che ha provocato una montagna di guai per una banalissima distrazione di un paio di secondi, una marcia anziché l'altra. La vicenda ha richiamato tanti curiosi e determinato la inevitabili procedure di controllo da parte delle forze dell'ordine, ricostruzione dell'episodio e accertamento di eventuali responsabilità. Potrebbe azzardarsi che quella benedetta marcia sbagliata ha avuto una quota parte di lieto fine: nessuno si è fatto male. (p.t.)

Era appena uscita dal supermercato dove aveva fatto la spesa, sistemate le buste in macchina una signora di 50 anni, algherese, si apprestava a rientrare a casa. Chissà quanti pensieri aveva in testa, sistemare la spesa, cominciare a preparare la cena, il timore di aver dimenticato qualcosa, i soliti ragionamenti di sempre di tante mamme e donne che sovrintendono alla vita quotidiana di una famiglia.