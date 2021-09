Università telematica: aperte le iscrizioni a corso di giornalismo digitale

Fino al 15 novembre 2021 è possibile iscriversi al Master di I livello in “Digital Journalism e Social Media”, organizzato dall’Iul in collaborazione con MTP srl e con Digitrend, un’azienda specializzata in servizi di trasformazione digitale, digital marketing e advertising. Il corso ha l’obiettivo di affrontare in modo analitico la comunicazione digitale e il cambiamento che sta investendo il mondo del giornalismo, offrendo allo studente specializzato le giuste competenze per utilizzare al meglio i nuovi strumenti di diffusione dell’informazione digitale.

In particolare, il master mira a fornire agli iscritti conoscenze e metodi specifici per produrre e diffondere contenuti editoriali digitali di qualità. Il percorso andrà ad approfondire le tecniche di scrittura giornalistica secondo le regole SEO e l’uso professionale dei Social come strumenti per informare, oltre alla gestione di una piattaforma web e la programmazione e la gestione di un piano editoriale di Brand journalism. Il corso rappresenta un’occasione formativa per i giornalisti digitali del futuro. Il percorso offre infatti sbocchi occupazionali nell’ambito del web e dei media online, degli uffici stampa (sia del settore privato sia nelle istituzioni pubbliche), del social media management e del brand journalism e comunicazione aziendale.

Il modello formativo IUL è organizzato per via telematica con lo scopo di garantire flessibilità di studio e personalizzazione del percorso in base alle conoscenze ed esperienze pregresse dello studente. Grazie alla piattaforma IUL è possibile seguire le videolezioni in ogni momento della giornata e da qualsiasi dispositivo.

Il Master ha una durata annuale, per un carico didattico pari a 60 Crediti Formativi Universitari. Il titolo minimo di accesso è il diploma di laurea triennale o titolo equipollente. È possibile accedere al corso in modalità Corso di Alta Formazione, con diploma di scuola secondaria superiore. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre 2021.