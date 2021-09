Cronaca Osilo: 34enne minaccia di gettarsi dal tetto - Dopo 15 ore i carabinieri lo convincono a scendere

Nel pomeriggio di lunedì un giovane osilese per ragioni ancora da accertare, saliva sul tetto della propria abitazione e minacciava di gettarsi di sotto. A dare l'allarme è stata la madre e subito sono arrivati sul posto una unità medica del 118, i Vigili del Fuoco, pattuglie delle stazioni dei Carabinieri da Nulvi, Chiaramonti e dalla Compagnia di Sassari. E proprio dal capoluogo raggiungevano Osilo due militari del nucleo investigativo particolarmente preparati nella veste di negoziatori in casi del genere. Il giovane sul tetto dava preoccupanti segni di crisi psicotica, in preda a un delirio anche di tipo allucinatorio. I due militari hanno tenuto in piedi un dialogo, con pazienza, dalle 20 della sera alle 12 del giorno dopo, riuscendo a convincere il giovane a scendere dal tetto e ad affidarsi alle cure mediche. Ora è ricoverato nell'ospedale civile di Sassari.