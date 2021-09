Cosmofarma: premiato l’integratore all’olio di pesce ultra puro

ResolDyn di Metagenics, l’unico prodotto sul mercato che contiene proresolvine bioidentiche, ha vinto l’Innovation & Research Award 2021 di Cosmofarma ReAazione.

Un riconoscimento che conferma la capacità di Metagenics di esplorare le strade più promettenti nell’ambito della micronutrizione di livello scientifico, investendo in ricerca e tecnologia per sviluppare prodotti sempre più efficaci e ad alto livello scientifico.

Oggi è possibile, grazie al progresso delle tecniche di estrazione, derivare le proresolvine dagli acidi grassi essenziali omega-3, ottenendo così integratori naturali che offrono un approccio innovativo, complementare ai trattamenti convenzionali. ResolDyn®, infatti, è l’unico integratore sul mercato europeo che contiene queste proresolvine.

Dopo il riconoscimento ottenuto a Cosmofarma, Metagenics prosegue nel suo impegno per assicurarsi un ruolo di leader nel settore della micronutrizione di livello scientifico. Il gruppo è attivo a livello globale e il mercato europeo è servito dalla sede centrale di Ostenda (Belgio), dove si trovano la produzione (certificata Autocontrole e ISO 9001), il dipartimento di ricerca e sviluppo e un laboratorio all’avanguardia.

Metagenics è leader di mercato in Belgio e sta dimostrando una notevole crescita negli altri paesi europei dov’è attiva: Olanda, Francia, Lussemburgo, Germania, Svizzera e Austria. In Italia Metagenics sta crescendo del 45% in confronto all’anno scorso. Grazie a un approccio innovativo scientifico e a diversi brevetti e tecnologie specifiche, la sua espansione si conferma di anno in anno. Un esempio: la linea di probiotici Probactiol® sfrutta di una tecnologia chiamata Protect Air® che garantisce la qualità e quantità dei batteri probiotici vivi e vitali fino alla data di scadenza.

La mission di Metagenics è quella di sviluppare prodotti per la micronutrizione “High Impact”, cioè basati sulle ultime scoperte scientifiche, formulati per adattarsi ai processi biochimici dell’organismo, utilizzando sempre i migliori ingredienti, con i corretti dosaggi, e contenenti esclusivamente sostanze nutritive ben assorbite e tollerate. Grazie a questo approccio, Metagenics porta sul mercato prodotti in grado di ripristinare l’equilibrio nutrizionale indispensabile per prevenire e contrastare un’ampia serie di inconvenienti, aiutando medici, farmacisti, nutrizionisti e altri specialisti della salute a fornire trattamenti efficaci e sicuri. I prodotti sono distribuiti in farmacia e parafarmacia. Essendo in forte crescita l’azienda continua a cercare nuovi talenti.

Metagenics, produttore e distributore leader di micronutrizione di livello scientifico, è un gruppo attivo a livello globale. Metagenics Europe serve e coordina l’intero mercato europeo dalla sua sede centrale a Ostenda (Belgio). Questa è anche la sede dell’azienda di produzione. Metagenics Europe impiega 353 persone in Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia e Italia e ha registrato un fatturato totale di 80 milioni di euro nel 2020. La sede di Metagenics Italia è a Milano. Metagenics Academy si occupa della formazione di professionisti della salute e della divulgazione di contenuti e studi scientifici.