Sassari: un progetto pilota per i bambini autistici

Giovedì 23 settembre alle 10, nell’Aula Magna dell’Università di Sassari si terrà la CONFERENZA di presentazione di “Autismo in ReTe – Non lasciamoli soli”, il primo metodo di intervento lowcost per i bambini affetti da autismo, ideato dall’associazione "ReTe per il sociale onlus" di Roma con il coinvolgimento dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e la UOC di Neuropsichiatria infantile dell’AOU di Sassari.





Il progetto pilota è in fase di sviluppo in Sardegna (nel territorio di Sassari e Olbia) e in Messico.





Alla conferenza interverranno il prof. Stefano Sotgiu, responsabile UOC di Neuropsichiatria infantile della AOU di Sassari; il Magnifico Rettore dell’Uniss, Gavino Mariotti, il sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus, il prof. Stefano Vicari (primario di Neuropsichiatria dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, promotore e responsabile scientifico di ReTe per il Sociale onlus), la dott.ssa Alessandra Carta (UOC di Neuropsichiatria infantile della AOU di Sassari).





Il progetto è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna ed Enel Cuore Onlus.