Cronaca Incendi a Villanova Franca e Sindia

Nella giornata di lunedì 13 settembre, su un totale di 11 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 2 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei Di seguito il bollettino nel quale si evidenzia l'intrvento degli elicotteri.

1 - Incendio in agro del Comune di Villanovafranca località “Bruncu Sebiacquas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Villasalto. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Barumini centro urbano e da 1 squadre di volontari delle associazioni di PROCIV Villanovafranca. L’incendio ha percorso una superficie di qualche ettaro di prateria ad Ampelodesmos mauritanicus e ha interessato marginalmente alcuni coltivi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:30.

2- Incendio in agro del Comune di Sindia, località “Rovine del molino Ziu Pullone”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Bosa Santa Maria. L’incendio ha percorso una superficie di pascolo arborato e vegetazione riparia. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.