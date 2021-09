Consiglio regionale: al lavoro le Commissioni Sanità,Territorio e Attività Produttive

All’ordine del giorno, l’audizione dell’assessore ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris, sul programma n.141 (Determinazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la concessione del contributo regionale in conto interessi per la sospensione delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto, la costruzione ed il recupero per la prima casa, in applicazione dell'art. 33 della L.R. 23.7.2020, n. 22). All’esame della commissione anche le proposte di legge n.170 (Disciplina della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi epigei spontanei) e n. 38 (Protezione e valorizzazione della fascia costiera e dei litorali della Regione tramite posizionamento di ostacoli dissuasivi artificiali). Nel pomeriggio, alle 15.30, la Commissione “Sanità” riprenderà l’esame della legge omnibus per l’espressione del parere di competenza. Prevista l’audizione dell’assessore regionale della sanità Mario Nieddu.

Riprendono domani, martedì 14 settembre, i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. In mattinata, alle 10,00, si riunirà la Sesta Commissione “Sanità”. In programma l’audizione del presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana e di una rappresentanza di medici e pediatri sulla situazione della medicina generale e dei pediatri di libera scelta. I lavori della Sesta Commissione proseguiranno alle 11.30 in seduta congiunta con la Quinta Commissione “Attività Produttive” per l’audizione degli assessori alla Sanità, Mario Nieddu, e all’Agricoltura, Gabriella Murgia, del Commissario Straordinario ATS Sardegna, Massimo Temussi, e del Direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, Alberto Laddomada, sulle attività in corso per contrastare la diffusione della blue-tongue sul territorio regionale. Sempre domani, alle 11.00, si riunirà la Quarta Commissione “Governo del Territorio”.