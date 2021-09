Campania e Sardegna non sono mai state così vicine. Il nuovo singolo "Amore e Tarantelle" ne è la testim

onianza limpida.



Il 17 Settembre è in uscita "Amore e Tarantelle", il nuovo singolo di LB PRADA in collaborazione con Sgribaz.

Featuring nato spontaneamente, i due giovani artisti parlano di una storia d'amore giovanile, caratterizzata da una passione incredibile e classici momenti di "sbandamento". Beat Trap soul nel ritornello, con un cambio in drill nelle strofe, risalta le loro capacità di storytelling non indifferente. Precisi e coincisi, i due artisti sono ormai una realtà affermata nel panorama hip hop emergente, pronti a risalire lo stivale a suon di barre.