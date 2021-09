Sassari: mercoledì si torna a scuola - Il commissario straordinario Pietrino Fois: "Garantita la sicurezza"

Se prima della pandemia il ritorno a scuola dopo le vacanze estive era un evento ordinario, spesso vissuto anche in allegria e curiosità per l'incontro di nuovi e vecchi compagni di istituto, oggi dopo la terribile prova cui è stato sottoposto l'intero sistema per la diffusione del virus, il rientro è problematico, e comunque fonte di maggiori attenzioni e misure spesso straordinarie.





Comprensibile quindi che questo momento venga vissuto dai riferimenti istituzionali che ne hanno la competenza con qualche apprensione e, soprattutto, come sintesi di un intenso lavoro svolto durante tutta l'estate. "Non c'è alcun dubbio - spiega Pietrino Fois, commissario straordinario della Provincia di Sassari, l'ente cui è affidata la gestione degli istituti superiori - che siamo arrivati a questo momento dopo un lungo percorso impegnativo affrontato insieme alla dirigenza scolastica, compresa quella della Gallura, con la quale ci siamo confrontati costantemente nella ricerca di soluzioni adeguate e utili soprattutto a garantire la sicurezza degli istituti. Un gran lavoro - prosegue Fois - svolto insieme al nostro braccio operativo rappresentato dalla società Multiss il cui bagaglio professionale ed esperienza ci ha consentito spesso di superare problemi a volte di non facile soluzione ".





In Provincia sono 63 gli istituti scolastici di competenza della Provincia, con una popolazione studentesca di circa 22 mila giovani. "Oggi possiamo dire con certezza - riprende il commissario della Provincia di Sassari - che tutte le scuole riapriranno in sicurezza. Abbiamo eseguito tutte le misure previste dai protocolli e ci siamo soffermati quasi con puntiglio sulla sanificazione del locali. Oggi i nostri ragazzi potranno tornare sui banchi di scuola , con i loro insegnanti e il personale scolastico, in tutta tranquillità".





La ripresa dell'attività didattica è considerata uno dei momenti chiave per la ripartenza dell'intero sistema Paese.

"Ne siamo convinti tutti - risponde Pietrino Fois - ed è stata questa valutazione a sostenerci nel confronto con la dirigenza scolastica che ci ha consentito di affrontare nel merito i piccoli e grandi problemi legati alla riapertura in quella che tutti auspichiamo sia la fa del post Covid. Non abbiamo trascurato alcun particolare e comunque siamo sempre pronti con la Multiss a interventi ulteriori laddove ce ne fosse la necessità".