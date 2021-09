Alghero: dopo il tilt dei tombini preoccupa lo sversamento di liquami fognari nelle strade

La conta dei disastri provocata da quella maledetta mezz'ora di acquazzone di venerdì pomeriggio si fa sempre più consistente. Disastri materiali come nel vaso del muretto distrutto in via Lido fra il Sea Star e l'holiday club dove la forza dell'acqua ha abbattuto tutto ciò che incontrava, ma decisamente più serio risulta lo sversamento di liquami fognari in diverse strade della città dopo l'esplosione di numerosi tombini.





Stamane è tornato il sole e il caldo e gli effetti di quello sversamento stanno determinando situazioni difficili e allarmanti anche sotto l'aspetto igienico sanitario. Dall'alba di oggi due macchine spazzatrici hanno iniziato ad pulire le strade interessate dalla fuoriuscita dei liquami per evitare, proprio a causa della temperatura in aumento, la diffusione di odori non proprio piacevoli.





Va aggiunto che quella mezz'ora d'acqua ha avuto una portata eccezionale, una vera e propria " bomba" che in Sardegna ha messo in grossa difficoltà contesti urbani anche più attrezzati di quello algherese. (p.t.)