L'acquazzone su Alghero: un aggiornamento

Disastri vengono segnalati anche negli arenili della litoranea per Fertilia, il completo allagamento di via Lido, tavolini e pedane dei bar trascinati da un fiume di acqua piovana lontano dagli esercizi, auto nei tombini via xx settembre, via Garibaldi, via Sebastiano Satta, un tombino è saltato in via La Marmora con relativo sversamento di liquami fognari sulla carreggiata, altro impianto idraulico in tilt nel quartiere di Sant'Agostino in prossimità della chiesa, chiuse al traffico le strade che dalla Pivarada scendono verso la via degli Orti e via Garibaldi.





Disagi anche nell'illuminazione pubblica, molte strade al buio come nel caso di via Cavour, e interi isolati per oltre un'ora senza luce a cominciare dal condominio residenziale dietro il Carlos V° nella zona alta di via Kennedy.Via Cavour al buio.





Viene segnalato il cedimento della sede stradale in prossimità di via Coros vicino all’ex sede del CRA dove un'auto si troverebbe in panne in mezzo alla strada. Analoga situazione ancora in via Garibaldi con lunghe file di auto e mezzi pubblico in coda per un'auto in avaria alla confluenza con la via Angioy. (p.t.)

Man mano che passano le ore è possibile ricostruire la catena di disagi che ha provocato l'acquazzone abbattutosi su Alghero nel primo pomeriggio di oggi venerdì 10 settembre. Il coperchio di un tombino nei pressi dell’ospedale Marino è stato ritrovato, dagli agenti di polizia locale, soltanto in fondo a via Malta a causa della quantità e della spinta dell’acqua, che lo ha trasportato fino quasi all’istituto comprensivo Maria Carta.