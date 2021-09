Alghero: allagata la parte bassa della città - Sott'acqua il fronte mare di via Garibaldi

Un classico, puntuale, fa parte della storia non scritta della città che si ripete regolarmente: al primo acquazzone la parte bassa della città va sott'acqua. Con un previlegio che rimanda alla fase progettuale, a goderne è la via Garibaldi, il lungomare Barcellona, quasi un chilometro e mezzo dell'arteria più trafficata della città, l'unica che collega il nord al sud dell'area urbana in attesa della circonvallazione. Le due strade, quella che esce dal centro storico e quella che vi entra, si allagano completamente, l'acqua raggiunge il livello più alto dei marciapiede, saltano i tombini, il traffico va in tilt e non resta che aspettare i Vigili del Fuoco. E' vero che l'acquazzone del primo pomeriggio di oggi, che in questo momento si è praticamente esaurito, era piuttosto abbondante. Ma comunque sufficiente a far saltare per aria i tombini delle rete idrico fognaria che sono diventati subito trappole per gli automobilisti. Vengono segnalati un paio di episodi con auto finite con una ruota dentro i tombini, quindi disagi, danni, la solita Alghero quando piove. Il centralino del distaccamento dei Vigili del Fuoco si è surriscaldato per le segnalazioni di garage allagati e negozi invasi dall'acqua.





C'è da chiedersi se i quattro vasconi di raccolta delle acque piovane abbiano funzionato, essi sono distribuiti in diverse zone della città e proprio a protezione della parte bassa: in piazza Sulis, nel piazzale della Pace, alla confluenza tra via Lido e via Don Minzoni e in prossimità del Mariotti. Ci sarebbe anche da chiedersi se fossero operativi al momento dell'acquazzone, le pompe collegate alla rete elettrica. A proposito di rete elettrica, in alcuni quartieri è mancata la luce, tra questi la zona alta di via Kennedy, isolati dietro il Carlo V° e via Toda. Fortunatamente il temporale ha perso di intensità fino ad esaurirsi.