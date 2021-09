Alghero: la Diada stasera nel Teatro Civico con il concerto di Claudia Crabuzza

La commemorazione della Diada Nacional de Catalunya , nel corso della quale è previsto il concerto di Claudia Crabuzza si svolgerà nel Teatro Civico di Alghero a causa dell'allarme meteo.L'evento doveva tenersi nei giardini di Villa Mosca.

La manifestazione è prevista per stasera'l 10 settembre alle 19:30.

La Delegazione del Governo della Catalogna ringrazia per la disponibilità della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero per la collaborazione in questo cambio forzato di sede.

Quest'anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia di Covid 19, l 'ufficio della Generalitat catalana vuole dare un segno di rinascita collettiva, di volontà e tenacia per andare avanti.