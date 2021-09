Stintino: turista romana ruba un anello in oreficeria - Bloccata e denunciata dai Carabinieri

L'anello era particolarmente bello, oro, argento e un brillante che ne arricchiva il fascino. Il monile faceva bella mostra di sé nella vetrina di una oreficeria di Stintino e ha subito interessato una turista romana di 49 anni, in vacanza nella località turistica che in questi giorni è interessata dalla presenza di migliaia di persone per via dei festeggiamenti in corso per la Santa Patrona. Proprio nel momento in cui la turista notava l'anello in vetrina, transitava la processione con l'immagine della Patrona, la Beata Vergine, diretta verso la chiesa parrocchiale della Madonna Immacolata.





Un momento di confusione quindi che la turista utilizza per entrare nell'oreficeria per guardare meglio l'oggetto del suo desiderio. In strada folla, musiche, calca. La donna con particolare destrezza si avvicina alla vetrina e si impossessa dell'anello, poi con apparente noncuranza si allontana senza fretta dal negozio. Ma il proprietario, pur essendo emotivamente coinvolto dalla processione della Santa Patrona, è però molto attento a ciò che sta succedendo in negozio, si accorge del furto e chiama i carabinieri della locale stazione. L'arrivo dei militari è immediato, una breve descrizione della donna, a cominciare dall'abbigliamento, un'occhiata alle telecamere di sorveglianza, e i carabinieri si mettono sulle tracce della ladra. La fermano subito dopo mentre tenta di confondersi in mezzo alla folla, è imbarazzatissima, ha ancora in mano l'anello, messa alle strette ammette il fatto e consegna l'oggetto prezioso. Accompagnata in caserma è stata denunciata per furto aggravato. Non ricorderà volentieri la sua vacanza a Stintino ma soltanto a causa del suo comportamento fuorilegge.





L'anello è stato naturalmente restituito al gioielliere che dovrà ringraziare la tempestività dei Carabinieri e, volendo, anche l'occhio benevolo della sua Patrona.