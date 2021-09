Alghero: non ci facciamo mancare niente - La cultura del "pic"

Una mostra permanente dell'arte contemporanea sulla Riviera del Corallo, all'ingresso della città, in modo che tutti coloro che arrivano, soprattutto i turisti provenienti dallo scalo, abbiano la possibilità di vederla. Un colpo di genio ha consentito l'installazione di questa espressione della cultura locale nella rotatoria, quella che porta dalla strada dei due Mari alla variante del Calich e quindi allo scalo di Nuraghe Biancu.





Ed ecco che proprio sotto l'Arco che nel 2000 lo scultore algherese Mario Nieddu realizzò interpretando con la sua opera una sorta di Porta del nuovo Millennio, proprio al centro, viene sistemato un bel serbatoio verdastro destinato ad accogliere una riserva di acqua per innaffiare la vegetazione (?) della rotatoria. Il manufatto è visibile sia per chi esce dalla città e sia per chi arriva, a questi ultimi è riservato il lato B che ne evidenzia lo stile, appunto contemporaneo, e le rotondità. Altrimenti che lato B sarebbe.





Informazioni riservate riferiscono che il posizionamento del serbatoio fosse finalizzato a ottenere dall'Unesco il riconoscimento di Alghero Città della Cultura ma pare che l'organizzazione internazionale ancora non si sia espressa. Il colpo di genio è stato uno dei siti più fotografati dall'estate, ha suscitato molto interesse fornendo preziose indicazioni sull'arte contemporanea, gli adattamenti possibili e gli straordinari risultati scenici.





In una città che ha realizzato un palazzo dei congressi in ferro e cemento al centro tra la battigia del mare di Maria Pia e le sponde della laguna del Calich, un serbatoio di plastica sotto l'arco del Millennio ci può anche stare. Junivelt