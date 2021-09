Lega: istituire l'allevatore/agricoltore custode dell'ambiente

"Contro gli incendi boschivi occorrono sinergia, prevenzione e ristori immediati. Tutti i livelli istituzionali devono dialogare per individuare le soluzioni più concrete e di buon senso e raggiungere questi obiettivi fondamentali a beneficio del territorio e degli agricoltori che hanno perso tutto. Per la Lega, questa è una priorità".

Lo sostengono il capogruppo Lega in commissione Agricoltura della Camera, Lorenzo Viviani, e Dario Giagoni, capogruppo Lega Salvini Sardegna, che aggiungono:





"L'incontro istituzionale tra il Presidente Solinas, i consiglieri Regionali e i deputati della Commissione Agricoltura della Camera, l'audizione in Consiglio regionale e il sopralluogo sui luoghi devastati dagli incendi è un primo segnale di attenzione per sottolineare la centralità della figura dell'agricoltore. In proposito, ricordiamo la nostra proposta in Consiglio già sposata in Senato, inerente l’istituzione della figura dell’agricoltore/allevatore custode dell’ambiente e del territorio".