Cronaca Incendi in Sardegna: elicotteri in azione a Luogosanto, Olbia, Guspini e Luras

Nel corso della giornata di giovedì 9 settembre, su un totale di 10 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 4 episodi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei. Di seguito il bollettino diffuso dall'ente di protezione ambientale.

1 - Incendio in agro del Comune di Luogosanto località “P.TA MICALE ALBANA”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Luogosanto, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero provenienti dalle basi operative del CFVA di Limbara ed Alà dei Sardi. Il DOS del CFVA ha richiesto inoltre 2 canadair. A terra sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Luogosanto e Aglientu , 2 squadre di volontari delle associazioni di Luogosanto e Santa Teresa di Gallura. L’incendio ha percorso una superficie di circa 20 ettari di macchia.

2 - Incendio in agro del Comune di Olbia località “Rio S.Tommeo”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Olbia, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Anela inoltre è stato disposto l'arrivo del CAN15 di stanza ad Olbia. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Olbia, Loiri e Padru. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di pascoli alberati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14 circa.

3 - Incendio in agro del Comune di Guspini località “EX STAZ.E NURACI”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Marganai. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas, 1 squadra di volontari locali. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15.45.

4 - Incendio in agro del Comune di Luras località “M. NURAGONE”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Limbara e Alà dei Sardi. Sono intervenute oltre a 2 Canadair anche 2 squadre dell’Agenzia Forestas. L’incendio ha percorso una superficie di alcuni ettari di pascoli e incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.10.