Cronaca Oristano: contromano in bici sulla 131 - Un 14enne con problemi cognitivi soccorso dalla polizia

Un ragazzino, con problemi di natura cognitiva, appena 14enne, intorno alle 12 di oggi giovedì, si è allontanato dalla struttura nella quale è ospite ad Oristano in sella a una bicicletta a tre ruote, e si è diretto verso la Strada Statale 131 percorrendo diversi chilometri contromano. Una pattuglia della Stradale, che transitava in quel momento nella zona, lo ha visto, bloccato e messo in sicurezza sull'auto di servizio. Il giovane è stato successivamente affidato ai genitori. (p.t.)