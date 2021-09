Cronaca Ad Alghero il protocollo del "Network nazionale Family in Italia"

Il 10 settembre, presso la sala convegni di San Francesco ad Alghero, con inizio alle 10:00, si terrà la convention Regionale Sardegna 2021 del network dei comuni amici della famiglia. Alla presenza dei sindaci dei comuni che hanno aderito al network, verrà sottoscritto il protocollo di intesa tra Comune di Alghero, comune capofila, la Regione Sardegna e la Provincia Autonoma di Trento che dovrà favorire lo sviluppo e la promozione del "Network nazionale Family in Italia" e accompagnare i processi di certificazione “Family in Italia” nel territorio sardo. La convention è organizzata dal Comune di Alghero, con la Regione Sardegna, con l'Aspal, la Provincia Autonoma di Trento. Ai lavori prenderà parte il Sindaco Mario Conoci, l'Assessore ai servizi Sociali Maria Grazia Salaris, il Presidente del Consiglio reginale Michele Pais, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il direttore generale della agenzia per la coesione sociale della Provincia di Trento, Luciano Malfer, esperti e tecnici della Regione e della Provincia Autonoma di Trento.