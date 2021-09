Cronaca Eroina, coca, marijuana e tanti euro: arrestati un tunisino e un brasiliano

I Carabinieri della sezione operativa di Olbia hanno arrestato due cittadini stranieri per detenzione di sostanze stupefacenti a fine spaccio. I militari, insospettiti dal comportamento di un uomo che alla loro vista ha tentato di allontanarsi, lo hanno fermato e identificato. Si trattava di un tunisino di 34 anni , già noto alle forze dell'ordine, che veniva trovato con addosso un involucro di plastica con all'interno eroina e una cospicua dove si denaro. La successiva perquisizione domiciliare nell'appartamento condiviso con un cittadino brasiliano, S.D.S.M, di 24 anni, consentiva di rinvenire altri 26 grammi di marijuana, fiale di metadone e dosi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione e 670 euro in biglietti di piccolo taglio. I due sono stati quindi arrestati e si trovano al momento nelle camere di sicurezza della caserma di via degli Astronauti a Olbia.