Rotary: un progetto per sostenere chi ha bisogno

Giovedì 9 settembre alle ore 10,00 presso l’Exmè di Pirri, il Rotary Club Cagliari Sud rappresentato dalla Presidente Alessandra Maccioni donerà, in collaborazione con la SIMA SPA, alimentari e generi di prima necessità da destinare ai bambini di famiglie bisognose, nell’ambito del Progetto “Un aiuto all’Infanzia”.





Il Progetto nasce dall’idea di aiutare i nuclei mamma-bambino in condizioni di disagio economico-sociale. In supporto e collaborazione con i servizi sociali, sono state ricercate sul territorio le migliori offerte per prodotti alimentari e di prima necessità per infanti e, una volta reperiti, sono stati acquistati per essere donati agli aventi bisogno tramite l’Associazione Domus de Luna.





L’evento benefico è stato ideato per fronteggiare le nuove povertà e i nuovi bisogni emersi dalla recente emergenza sanitaria che ancora perdura nel tempo, con un’attenzione particolare a tutte quelle famiglie in difficoltà con bambini nel proprio nucleo familiare, categoria colpita gravemente dalla crisi economica sociale dettata dal Covid-19.





Il Rotary Club Sud Cagliari con questa iniziativa benefica vuole porre all’attenzione di tutti la pesante eredità dell’emergenza sanitaria e sociale che continua ancora imperterrita a non far arrestare la fila delle famiglie con bambini che, settimanalmente, chiedono una mano di aiuto per avere i beni di prima necessità e mezzi di sostentamento per i propri figli.