Cronaca Alghero: azione vandalica contro il M.A.S.E. a Porto Conte

Il museo dedicato alla vita dello scrittore Museo Antoine De Saint-Exupéry ha visto danneggiati due importanti e costosi pannelli esterni. In particolare sono state cancellate le scritte in Catalano-Algherese (la cui traduzione è stata realizzata da Carla Valentino), fatto ancora più grave vista la natura della città di Alghero e le sue radici ben piantate in Catalogna. “Sono veramente amareggiato, noi stiamo dando il massimo per lo sviluppo del Parco e Area Marina Protetta e dunque per l'intero territorio, ma a volte sembra di non essere tutelati abbastanza per quello che è il nostro compito, svolto tra l'altro senza alcun compenso”. Lo sostiene il presidente del Parco Raimondo Tilloca che aggiunge : "Alla luce di tali continue azioni vandaliche e intimidatorie chiediamo uno sforzo a chi di dovere perché argini, e se possibile fermi, questi atteggiamenti . La mia solidarietà al direttore Massimiliano Fois che dirigendo il M.A.S.E. garantisce la presenza di un presidio turistico e culturale di grande valenza”.