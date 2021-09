Cronaca Alghero: la "Merenderia" diventa una discarica

I tecnici del Comune di Alghero hanno svolto stamane un sopralluogo nello spazio della "Merenderia" in viale I° Maggio per cercare di ripristinare un minimo di condizioni di decoro e ripresa della funzionalità di carattere sociale. Lo spazio, completamente abbandonato da mesi, si presenta in una condizione piuttosto precaria: una discarica per ogni genere di rifiuti che per tutta l'estate ha fatto bella mostra di sé in una delle aree maggiormente interessate dal passaggio dei turisti. Una pedata all'immagine dell'ex Porta d'Oro. L'obiettivo del sopralluogo comunale è quello di eliminare lo sconcio in attesa di una assegnazione per la gestione. (p.t.)