Cronaca Incendi a Bono e a Silanus: interessati 5 ettari di boschi di conifere

Nella giornata di lunedì 6 agosto, su un totale di 14 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 2 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei: - Incendio in agro del Comune di Bono località “CALARIGHES”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Anela, Farcana e il Superpuma dalla base di Fenosu. Sono intervenuti due Canadair Can 15 e Can 26 proveniete dalla Base di Ciampino. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di boschi di conifere. Incendio in agro del Comune di Silanus località “N.GHE S. SARBANA”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotona, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Sorgono, Bosa, Fenosu, Ala' dei Sardi e un Canadair. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di bosci di conifere. INCENDIO ANCORA ATTIVO.