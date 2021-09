A Caprera mercoledì si nuota per i delfini: avviata la campagna di raccolta dei fondi

Gli atleti FIN – Francesco Baldan, Riccardo Tigli e Marco Schilirò – si sfideranno in un’impresa MAI TENTATA PRIMA: circumnavigheranno a nuoto l’isola di Caprera, percorrendo 23 km in circa 8 ore. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a SEA ME Sardinia Onlus ( www.seame.it ) per l’acquisto di un’imbarcazione per svolgere le proprie attività di ricerca e conservazione dei cetacei del Mediterraneo.