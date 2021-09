Nuove prospettive per il futuro del porto di Arbatax

“Abbiamo sempre mantenuto desta l’attenzione del Consiglio Regionale e della Giunta su questa vertenza con mozioni e interrogazioni e sollecitato a più riprese l’intervento del Ministro. Ora non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto. Dopo tanto insistere, il porto di Arbatax è finalmente stato riclassificato. Non sarà più considerato uno “scalo rifugio” ma assurgerà alla dignità di “porto di seconda categoria e seconda classe” con indubbi vantaggi per il suo futuro”. Così Salvatore Corrias, consigliere regionale ogliastrino del Partito Democratico che aggiunge.





"Il DL Infrastrutture, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, chiude positivamente il lungo iter per la riclassificazione del porto di Arbatax, avviato nel lontano novembre 2017 con l’invio della richiesta a Roma da parte dell’allora Presidente Pigliaru, continua Corrias. Solo ieri abbiamo partecipato alla grande mobilitazione del territorio a difesa del porto e del mantenimento delle tratte di continuità marittima verso la penisola, oggi questa grande notizia. Adesso possiamo ripartire da nuovi presupposti, pretendere gli interventi strutturali necessari e costruire nuove occasioni di sviluppo per il territorio."