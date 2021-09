Sassari: incontro tecnico Copagri -Zooprofilattico

Inoltre è stata chiesto un adeguato monitoraggio in accordo con i servizi veterinari di ATS sul risultato delle vaccinazioni anche in funzione di possibili cause di aborti delle pecore che a oggi risultano gravide. La Copagri si farà portavoce presso tutti i consiglieri regionali per la proposta di un emendamento per risarcire gli allevatori dei capi ovini colpiti dal virus della Lingua Blu. Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il problema della peste suina africana anche in virtù delle recente nomina del direttore Filippini a capo della Unità di Progetto. Il nuovo direttore dello Zooprofilattico ritiene che sia l'ora per porre fine alla PSA in Sardegna dichiarando finalmente l'Isola indenne dal Virus che per oltre 30 anni ha colpito il settore suinicolo. A fine anno si terrà una riunione dell'Unità di Progetto sulla PSA con i funzionari dell'Unione Europea e in quella sede si chiederà ufficialmente di dichiarare la Sardegna indenne. Inoltre già dal mese di Settembre verrà emanato il 4’ provvedimento sulla PSA. La Copagri Nord Sardegna ha chiesto di dichiarare “zona bianca” tutto il territorio della Sardegna ai fini dell'esercizio della caccia al cinghiale. Altro tema affrontato quello della agalassia contagiosa per lo svilupparsi dei focolai nei territori di Ozieri, Bonorva e Torralba, dove il Virus ha colpito numerose aziende associate alla Copagri. E'stato deciso che lo Zooprofilattico , in accordo con Assessorato Regionale alla Sanità, seguirà con attenzione l'evolversi del Virus.

Presenti i vertici dell'organizzazione di categoria Nord Sardegna, Paolo Ninniri e Tore Piana rispettivamente Presidente e Vice Presidente , con la nuova dirigenza dell'Istituto Zooprofilattico di Sassari, il direttore generale dott. Filippini e il responsabile sanitario Dott. Rolesu. Analizzate le maggiori problematiche del settore zootecnico, in particolare ci si è soffermati sul grave problema legato alla diffusione del virus della Lingua Blu che sta dilagando in alcune località della Sardegna, dove il direttore Filippini ha dichiarato e garantito ai vertici della COPAGRI il massimo impegno e attività di prevenzione e la fornitura dei vaccini. L'istituto ha assicurato adeguata e straordinaria attenzione preso atto che tutti i focolai sono esclusivamente al sierotipo 4 di cui si conoscono le caratteristiche con adeguata conoscenza dei vaccini. Sul problema Ninniri e Piana, a nome di Copagri hanno chiesto al direttore Filippini la massima mobilitazione con il coinvolgimento di veterinari per una attenta verifica sulla diffusione del Virus.