Le barriere dello studio: webinar martedì a Cagliari

E' appurato che non sono i buoni voti a determinare la certezza di un futuro ben delineato e una vita agiata, ma certamente la capacità di comprendere, apprendere e applicare lo sono. Per dirla in una sola maniera, la capacità di studiare è determinante per determinare un futuro roseo. Tutti questi argomenti verranno affrontati in un webinar gratuito che si terrà da Cagliari. Basato sulla tecnologia di studio sviluppata da L. Ron Hubbard, alle 20:30 di martedì 7 settembre, il webinar darà una spiegazione di quelle che sono le principali barriere allo studio, quali fenomeni fisiologici e mentali possano essere determinati dal fatto di oltrepassarle e quali semplici rimedi si possano attuare affinché lo studio sia efficace. Con efficace, in riferimento allo studio, s'intende che possa davvero portare lo studente ad apprendere i materiali ed essere capace di applicarli, sviluppando sia senso critico, sia capacità di giudizio in riferimento agli stessi. Per partecipare basterà iscriversi usando il seguente link: https://bit.ly/2WS1CDu