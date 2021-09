Cronaca Risolto tragicamente il mistero della scomparsa di una delle 2 donne di Alghero Maristella: trovato il cadavere di Antonietta Canu - Tra i cespugli della campagna Manca l'ufficialità ma tutti gli elementi indicano la donna della borgata

Nel primo pomeriggio è stato trovato a Maristella il corpo di una delle due donne scomparse ad Alghero. Si tratta di Antonietta Canu , di 71 anni, che visto il luogo del ritrovamento, dalla sua scompardsa non avrebbe fatto molta strada , la donna infatti viveva a Maristella. I resti della signora sono stati trovati tra gli arbusti e le vegetazione secca della campagna della borgata, a brevissima distanza dalla sua abitazione, in prossimità di via dei Lecci. A trovarlo sono state alcuni esponenti delle forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, barracelli, volontari, decine e decine di persone che da mesi sono impegnate nella ricerca delle due donne. Il ritrovamento a breve distanza dalla sua casa consente ora agli inquirenti di focalizzare le indagini sulla scomparsa della donna, sulle motivazioni del suo allontanamento, se volontario o meno, sulle sue condizioni di salute e psico mentali. Un importante chiarimento potrà giungere dalla perizia necroscopica che il magistrato chiederà che venga espletata. Sul ritrovamento non si hanno in questa fase ulteriori particolari, tranne che i poveri resti della donna erano in avanzato stato di decomposizione ma non oggetto di devastazioni ulteriori provocate dagli animali.