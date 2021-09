Cronaca Da Alghero e Olmedo: "taschini" in trasferta a Sassari - Arrestati dai Carabinieri

I militari della sezione radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza di reato P.A., 30 anni, di Olmedo, e P.G, algherese di 23 anni, per tentato furto aggravato e possesso di attrezzi da scasso. Grazie a una chiamata al 112 di un cittadino che riferiva di aver notato due uomini scavalcare la recinzione dell'istituto agrario di via Bellini a Sassari, i carabinieri hanno subito raggiunto il posto trovando i 2 soggetti nascosti sotto una rampa di scala. Non avendo motivazioni sufficienti per spiegare la loro presenza, e a quell'ora della notte, i 2 sono stati immediatamente fermati e perquisiti. Avevano addosso grimaldelli, cacciaviti e altre oggetti da scasso utilizzati in precedenza per forzare la porta di ingresso all'istituto. Con l'accusa di furto aggravato in concorso l'olmedese e l'algherese sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni dove dovranno restare in regime di arresti domiciliari. I provvedimenti restrittivi sono stati confermati dal Giudice che ha disposto l'obbligo di dimora per il P.G. e la presentazione quotidiana negli uffici di polizia per il P.A.